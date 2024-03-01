Байден принял меры во избежание шатдауна

Президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении финансирования работы правительства, который ранее был согласован с обеими палатами Конгресса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Из документа следует, что закон, который обеспечивает «ассигнования федеральным структурам на 2024 финансовый год», был подписан 1 марта 2024 года. Подчеркивается, что закон предусматривает продление финансирования одних федеральных ведомств до 8 марта или до 22 марта.

До этого сообщалось, что сенаторы конгресса Соединенных Штатов одобрили проект продления финансирования правительства страны, чтобы избежать шатдауна.

Накануне представители республиканцев и демократов достигли соглашения по финансированию правительства, которое должно предотвратить его шатдаун.

Ранее в США согласовали бюджет федерального правительства на 2024 год.