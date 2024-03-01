Президент Болгарии Румен Радев на дипломатическом форуме в турецкой Анталье подчеркнул, что разрешение конфликта на Украине возможно только через диалог и дипломатию. Об этом сообщается на сайте президента Болгарии.

По его словам, разрешение конфликтов возможно только через средства дипломатии и восстановления диалога.

Радаев подчеркнул, что данные способы решения ситуации имеют важнейшее значение на фоне роста напряжения, особенно в связи с Российско-украинским конфликтом и тревожными заявлениями лидеров государств в последние дни.

Президент Болгарии добавил, что не следует ни при каких условиях принимать решений, которые приведут к эскалации.

До этого стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта обсудит ситуацию на Украине с лидерами французских политических партий.

Накануне стало известно, что Париж рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины.

Данный шаг рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России. Авторы статьи отмечают, что французское военное присутствие помогло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны РФ.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.