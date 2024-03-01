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Макрон обсудит Украину с французскими политиками

Figaro: Макрон 7 марта обсудит ситуацию на Украине с французскими политиками

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Omar Havana/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта обсудит ситуацию на Украине с лидерами французских политических партий. Об этом сообщает Figaro.

Издание утверждает, что Макрон примет в четверг лидеров партий, которые представлены во французском парламенте, чтобы обсудить ситуацию на территории Украины.

В публикации подчеркивается, что похожая встреча последний раз проходила в октябре 2023 года после эскалации палестино-израильского конфликта.

До этого стало известно, что Париж рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины.

Данный шаг рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России. Авторы статьи отмечают, что французское военное присутствие помогло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны РФ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посчитал не совсем верными мысли о том, что США пытаются дистанцироваться от заявления французского президента Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

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