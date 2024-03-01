Армения и Турция решили нормализовать отношения

Главы министерств иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан в ходе встречи в пятницу на полях дипломатического форума в Анталье подтвердили готовность добиться полной нормализации отношений. Об этом сообщается на сайте армянского внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечается, что в рамках встречи стороны обсудили процесс нормализации отношений между станами. Также Мирзоян и Фидан обменялись мнениями о возможных конкретных шагах в этом направлении.

Стороны затронули международные и региональные проблемы, говорится в заявлении.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна вместе с Азербайджаном продолжит процесс нормализации отношений с Арменией.

Накануне помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сфокусируется на мирном развитии государства, война с Арменией закончилась.

Он также добавил, что у стран есть мир, а последние пять месяцев прошли без громких происшествий, кроме инцидента на границе двух государств.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.