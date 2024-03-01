Скандально известный британский политик Джордж Галлоуэй победил на довыборах в Палату общин британского парламента в округе Рочдейл. Об этом сообщает ТАСС.

Набрав 39,7% голосов, Джордж Галлоуэй обошел независимого кандидата Дэвида Талли (21,3% голосов), представителя Консервативной партии Пола Эллисона (12%) и лейбориста Ажара Али (7,7%).

Агентство указывает, что Галлоуэй построил значительную часть своей кампании вокруг конфликта в секторе Газа — так он смог заручиться поддержкой избирателей-мусульман, которые составляют более трети жителей Рочдейла. После подведения итогов он заявил, что посвящает свою победу палестинскому анклаву.

Галлоуэй известен в Британии уже давно: в 1987-2010 годах и в 2012-2015 годах он также был депутатом Палаты общин. До 2003 года он состоял в Лейбористской партии, откуда был изгнан за критику вторжения стран НАТО в Ирак.

23 июля 2023 года Джордж Галлоуэй заявил, что украинский конфликт завершится только тогда, когда Россия одержит в нем стратегическую победу.

Ранее британский политик Галлоуэй предупредил, что энергетический кризис «переломит хребет» Европе.