В США указали, что вражда Макрона и Шольца влияет на безопасность Европы

Отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном безнадежно испорчены, что оказывает отрицательный эффект на безопасность Европы. Об этом пишет Bloomberg.
«Макрон уверен, что канцлеру Германии не хватает смелости и он не может мыслить дальше краткосрочной перспективы. В Берлине французского лидера считают монархической фигурой, сильной в грандиозных видениях, но не способной реализовать их в долгосрочной перспективе», — говорится в публикации.
В качестве примера приводится недавнее заявление Макрона о возможности отправки западных войск на Украину, которое встретило полное непонимание со стороны Шольца.
Bloomberg указывает, что такие негативные взаимоотношения оказывают отрицательное воздействие на безопасность Европы и поддержку Украины. В Киеве обеспокоены тем, что без увеличения поставок боеприпасов российские военные могут прорвать их оборону к лету.
27 февраля Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину.
29 февраля Шольц исключил отправку военных НАТО на Украину.
Ранее издание Politico также рассказало об открытой вражде между Шольцем и Макроном из-за Украины.