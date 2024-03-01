В США указали, что вражда Макрона и Шольца влияет на безопасность Европы

Отношения между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном безнадежно испорчены, что оказывает отрицательный эффект на безопасность Европы. Об этом пишет Bloomberg.

«Макрон уверен, что канцлеру Германии не хватает смелости и он не может мыслить дальше краткосрочной перспективы. В Берлине французского лидера считают монархической фигурой, сильной в грандиозных видениях, но не способной реализовать их в долгосрочной перспективе», — говорится в публикации.

В качестве примера приводится недавнее заявление Макрона о возможности отправки западных войск на Украину, которое встретило полное непонимание со стороны Шольца.

Bloomberg указывает, что такие негативные взаимоотношения оказывают отрицательное воздействие на безопасность Европы и поддержку Украины. В Киеве обеспокоены тем, что без увеличения поставок боеприпасов российские военные могут прорвать их оборону к лету.

27 февраля Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину.

29 февраля Шольц исключил отправку военных НАТО на Украину.

Ранее издание Politico также рассказало об открытой вражде между Шольцем и Макроном из-за Украины.