В Финляндии сменился президент

Новый президент Финляндии Александр Стубб вступил в должность. Об этом сообщает РИА Новости.

Инаугурацию Стубба транслировали в прямом эфире на финском телевидении. Новый президент произнес торжественную речь в парламенте страны.

Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Саули Ниинистё занимал пост главы государства максимально возможные два срока подряд.

До этого Стубб заявил, что хочет расширять сотрудничество с блоком НАТО для борьбы с «потенциальной российской агрессией».

Политолог, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что после избрания Александра Стубба президентом Финляндии отношения Москвы и Хельсинки могут ухудшиться.

Второй тур президентских выборов в Финляндии завершился победой экс-премьера Александра Стубба. Политик поддерживает углубление отношений с НАТО, продолжение помощи Киеву и давление на Москву. В Кремле надеются, что Стубб будет соблюдать баланс в отношениях с РФ. При этом сам кандидат обещал отказаться от контактов с российским руководством до урегулирования конфликта на Украине. Как победу Стубба восприняли в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл стратегию нового президента Финляндии по отношению к РФ.