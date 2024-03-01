Лавров считает, что лица стран НАТО «полностью в пуху»

Лица стран-членов НАТО «полностью в пуху», непонятно, как они будут объясняться со своими гражданами. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе дипломатического форума в Анталье, комментируя публикацию разговора немецких военных об атаке на Крымский мост, передает ТАСС.

«Полностью в пуху лицо. Не знаю, как они будут объясняться со своим населением», — сказал он.

До этого сообщалось, что министерство обороны Германии отказалось комментировать информацию о появлении у журналистов аудиозаписи, предположительно, с беседой высокопоставленных немецких офицеров о планируемом ударе по Крымскому мосту.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись с разговором высокопоставленных офицеров Вооруженных сил ФРГ. По ее словам, на 40-минутной записи немецкие военнослужащие обсуждают планы по уничтожению Крымского моста.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.