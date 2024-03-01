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Представитель кандидата в президенты от КПРФ забыл фамилию доверителя на дебатах

В Калуге представитель от КПРФ забыл фамилию кандидата в президенты на дебатах

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В Калуге доверенное лицо кандидата в президенты России от КПРФ Вадим Барский забыл фамилию Николая Харитонова на дебатах. Об этом сообщает «Лента новостей Калуги».

В публикации отмечается, что до произошедшего Барский делился аргументами в пользу Харитонова, но в последний момент забыл фамилию кандидата в президенты Российской Федерации.

Один из оппонентов пришел на помощь Барскому, который прокомментировал ситуацию тем, что волнуется, а фамилия Харитонова «вылетела из головы».

В России 25 февраля началось досрочное голосование на президентских выборах в труднодоступных и отдаленных местах.

Избиратели на судах, которые в основные дни голосования будут находиться в плавании, также смогут проголосовать досрочно. Основное голосование пройдет с 15 по 17 марта.

В пресс-службе Центризбиркома России сообщили, что члены региональных избирательных комиссий традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках.

Ранее Памфилова рассказала о попытках дискредитации президентских выборов при поддержке ЦРУ и Ми-6.

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