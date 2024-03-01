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Эрдоган рассказал, почему Турции не удалось примирить Россию и Украину

Эрдоган: попытки Турции наладить диалог России и Украины не нашли поддержки

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Michael Varaklas/AP

Попытки Турции наладить мирный диалог между Москвой и Киевом потерпели провал из-за того, что не нашли необходимой поддержки. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого передает ТАСС.

«Здесь, в Анталье был дан старт стамбульскому процессу. Тогда надежды на достижение мира достигли нового уровня. Но, к сожалению, из-за отсутствия необходимой поддержки наши усилия пошли прахом», — сказал Эрдоган.

29 февраля помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле в 2022 году, заявил, что российская делегация готова поехать на переговоры с Украиной в Турцию, если будет дано соответствующее поручение.

Днем ранее Эрдоган напомнил, что Анкара предложила РФ и Украине площадку для переговоров.

24 февраля посол России в Турции Алексей Ерхов сказал, что внешние силы сорвали попытки урегулировать конфликт на Украине.

Ранее Турция призвала к поиску путей для диалога России и Украины.

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