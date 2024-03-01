В МИД РФ обвинили Латвию в нарушении Билля о правах человека

Россия считает неприемлемыми попытки властей Латвии «отсечь» проживающих там россиян от голосования на мартовских выборах президента, заявили в МИД России. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

В МИД напомнили, что недавно министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила о намерении «наказать» проживающих в этой прибалтийской стране граждан России, которые примут участие в голосовании на выборах президента РФ. Им будет инкриминирована поддержка «страны-агрессора» с возможностью наказания в масштабах от штрафа до лишения вида на жительство и даже лишения свободы.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о неприемлемости и абсолютной недопустимости такой практики.

Она назвала высказывания министра юстиции Латвии «демонстрацией акта гибридной войны, развязанной против нашего народа странами «коллективного Запада».

Захарова отметила, что намерение минюста Латвии уголовно преследовать жителей своей страны за реализацию электорального права является попранием базовых демократических принципов, которые зафиксированы в Международном билле о правах человека, Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах.

28 февраля стало известно, что минюст Латвии приравнял участие в выборах президента России к поддержке СВО.

29 февраля МИД РФ направил ноту Латвии из-за позиции по выборам президента России.

Ранее Латвия продлила запрет на въезд для россиян до весны 2025 года.