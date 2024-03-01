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В Совфеде заявили, что Россия готова ко всем сценариям защиты Крымского моста

Сенатор Булавин: меры по противодействию атакам на мост принимаются ежедневно

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия отрабатывает меры противодействия атакам на Крымский мост в ежедневном режиме. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, сообщает ТАСС.

«Мы ничего не боимся и готовы ко всем возможным сценариям. В ежедневном режиме отрабатываются меры по противодействию всем видам атак на мост», — сказал Булавин.

Таким образом сенатор отреагировал на появившуюся расшифровку записи высокопоставленных сотрудников бундесвера, где в числе прочего они обсуждали возможность уничтожения Крымского моста посредством ракетных атак. Текст опубликовала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

1 марта на расшифровку разговора обратили внимание в Совете Федерации, в Кремле и в МИД РФ.

Ранее в СК РФ заявили об установлении всех обстоятельств теракта на Крымском мосту, совершенного в октябре 2022 года.

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Атаки на Крымский мост
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