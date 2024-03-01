Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин сменил постпреда России при ВТО

Путин назначил Платонова постпредом России при ВТО вместо Лякишева

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил постпредом России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николая Платонова, сняв с этой должности Дмитрия Лякишева, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Платонова Николая Валерьевича постоянным представителем Российской Федерации при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве», — отмечается в тексте.

Другим указом российский лидер освободил от этой должности Дмитрия Лякишева.

До этого Путин сменил председателя попечительского совета фонда «Защитники Отечества» и расширил полномочия фонда.

Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента РФ 1 июня 2023 года. Наблюдательный совет фонда возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

До этого заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин заявил, что бойцам частной военной компании «Вагнер», участвовавшим в СВО, выдадут удостоверения ветеранов боевых действий.

Ранее Путин заявил, что в РФ нет единого мнения по ЧВК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами