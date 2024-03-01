Путин сменил постпреда России при ВТО

Президент России Владимир Путин назначил постпредом России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николая Платонова, сняв с этой должности Дмитрия Лякишева, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Платонова Николая Валерьевича постоянным представителем Российской Федерации при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве», — отмечается в тексте.

Другим указом российский лидер освободил от этой должности Дмитрия Лякишева.

До этого Путин сменил председателя попечительского совета фонда «Защитники Отечества» и расширил полномочия фонда.

Фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента РФ 1 июня 2023 года. Наблюдательный совет фонда возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

До этого заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин заявил, что бойцам частной военной компании «Вагнер», участвовавшим в СВО, выдадут удостоверения ветеранов боевых действий.

Ранее Путин заявил, что в РФ нет единого мнения по ЧВК.