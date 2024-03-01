Политолог о стратегической стабильности США и России: «тут не может быть политики полумер»

США и Россия могут договориться о стратегической стабильности относительно применения ядерного оружия, если переговоры пройдут на взаимном доверии. Об этом Tsargrad.tv рассказал политолог-американист Константин Блохин.

Он подчеркнул, что эта договоренность является ключевым вопросом, потому что от нее зависит будущее всего мира.

«На Россию и США приходится 90% всего ядерного потенциала. Либо мы вообще не ведем переговоры из-за Украины. То есть либо Россия садится за стол переговоров и решает комплексные проблемы, системные проблемы с Западом. Либо мы продолжаем идти собственным путем, как и Запад. Тут не может быть политики полумер», — добавил Блохин.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы страны находятся в состоянии полной готовности. того, глава государства сообщил, что гиперзвуковой комплекс уже эффективно используется на специальной военной операции. Также, отметил он, завершаются испытания крылатой ракеты «Буревестник».

Также в войска уже поставлен комплекс «Сармат». Президент пообещал, что скоро его продемонстрируют.

Ранее в США оценили готовность России использовать ядерное оружие.