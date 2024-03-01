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На Украине подтвердили переговоры о передаче останков пленных со сбитого Ил-76

«Укринформ»: с Украиной ведутся переговоры о передаче останков пленных с Ил-76

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На Украине подтвердили проведение с российской стороной переговоров о передаче останков военнопленных, находившихся на сбитом самолете Ил-76. Об этом изданию «Укринформ» сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Юсов заявил, что Украина неоднократно обращалась к России по указанному вопросу и что «работа в этом направлении ведется».

1 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия готова передать украинской стороне останки военнопленных с потерпевшего крушение в Белгородской области военного самолета Ил-76.

По словам Москальковой, Россия имеет в своем распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации их личностей.

Военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит 24 января в районе белгородского села Яблоново. По данным российской стороны, на его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, которых должны были доставить в Белгород и затем транспортировать в зону обмена. По информации Министерства обороны России, Ил-76 был сбит украинской ракетой, запущенной с территории Харьковской области.

28 февраля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следователи устанавливают всех украинских командиров, которые приказали сбить самолет Ил-76.

Ранее сообщалось, что в крушении Ил-76, сбитого украинской ракетой, могли быть виновны британские советники Киева.

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Обмены пленными с Украиной
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