Украинский лидер Владимир Зеленский не поедет в Армению и Азербайджан с рабочим визитом. Об этом сообщает издание Radar Armenia со ссылкой на источники.

«Согласно информации Radar Armenia, президент Украины Владимир Зеленский, вопреки более ранним слухам, не прибудет ни в Армению, ни в Азербайджан из-за отмены визита в Баку», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает Radar Armenia, ранее распространялась информация, что Владимир Зеленский в марте посетит Ереван и Баку.

До этого оппозиционный депутат от фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила, что возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению, о котором сообщили некоторые СМИ, станет точкой невозврата в отношениях Еревана и Москвы.

По ее мнению, визит Зеленского в Ереван планируют «организовать зарубежные силы». Она подчеркнула, что это делается, чтобы открыть второй фронт против России. Подобной ситуацией воспользуется Азербайджан, чтобы напасть на Армению, считает парламентарий.

Ранее Зеленский и Алиев встретились в Германии.