Зеленский и Алиев встретились в Германии

Президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Владимир Зеленский провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает агентство АзерТАдж.

В публикации отмечается, что в рамках встречи президенты двух государств обсудили отношения между странами, обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, энергетической и других сферах.

Агентство подчеркивает, что Зеленский высоко оценил гуманитарную помощь, которую оказал Азербайджан Украине.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе третьего форума Европейского политического сообщества, который проходит в испанской Гранаде.

Пашинян приехал в Гранаду, в частности, для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве Евросоюза, но азербайджанский лидер не приехал на мероприятие. Срыв связывают с отказом Брюсселя от подключения к встрече главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.