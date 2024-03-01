В Кремле оценили реакцию других стран на послание Путина

Никто из зарубежных лидеров не созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным после его выступления с посланием Федеральному собранию страны. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил представитель главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у пресс-секретаря Кремля, отреагировали ли иностранные коллеги на выступление российского лидера. В первую очередь корреспондентов интересовало, были ли какие-либо телефонные звонки Путину по этому поводу.

«Нет, а почему они должны были быть? Не понимают вопроса. Реакция [со стороны Запада] была», — сказал Песков.

29 февраля Путин выступил с двухчасовым посланием Федеральному собранию РФ. В своей речи глава государства оценил текущую ситуацию на Украине и в мире, анонсировал запуск пяти новых национальных проектов и рассказал об инициативах в социальной сфере.

Также российский лидер заявил о наличии у страны оружия, способного поражать цели на территории западных держав. Президент РФ подчеркнул, что иностранным политикам не стоит забывать этот факт.

Позже немецкое издание Die Welt сообщило, что в Германии началась паника из-за слов Путина. По словам журналистов, российский лидер умеет держать слово и в случае необходимости снабдит армию боеприпасами.

Ранее Песков назвал послание Путина квалифицированным прогнозом развития РФ.