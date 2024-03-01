«Это угроза для жизни»: врачи раскрыли опасность выявленных у Байдена заболеваний

По результатам медобследования у 81-летнего президента США Джо Байдена выявили несколько заболеваний, в том числе – мерцательную аритмию, периферическую нейропатию стоп, гиперлипидемию, артрит и гастроэзофагеальный рефлюкс. Многие из этих диагнозов вызывают беспокойство, так как являются угрозой для жизни, заявил кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин телеканалу «360».

Из-за нейропатии ног ухудшается кровоснабжение, и человек начинает спотыкаться, не может контролировать походку, рассказал врач. Но особенно коварным заболеванием он назвал мерцательную аритмию, из-за которой нарушается ритм работы сердца.

«Эта аритмия тяжелая. Она приводит к инсультам, но мы сейчас умеем ее лечить. Это проблема достаточно хорошо изучена», — подчеркнул кардиолог.

Что касается липидемии, то все зависит от плотности холестерина, добавил врач. По его словам, при очень низком холестерине им забиваются артерии, возникает атеросклероз, который может привести с сосудистым поражения головного мозга. Это грозит потерей памяти и деменцией.

«Деменция, по сути, это нарушение кровоснабжения головного мозга, к которому приводит дислипидемия, атеросклеротические изменения сосудов головного мозга, нарушение ритма сердца, различные сопутствующие заболевания, которые у него еще есть. Это угасание нормальных функций головного мозга, а причиной угасания является нарушение кровообращения», — считает доктор.

К опасным врач также отнес выявленное у президента США апноэ, подчеркнув, что при таком заболевании есть угроза, что человек внезапно задохнется во сне.

Напомним, в заключении личного терапевта Байдена по итогам медобследования говорится, что он в состоянии исполнять свои обязанности. Медосмотр не включал проверку умственных способностей, подробнее о причинах – в материале «Газеты.Ru».

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом.