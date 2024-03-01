Отношения России и Франции сочли замороженными

Отношения России и Франции на общеполитическом уровне сегодня заморожены. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в эфире «России 24».

«<…> На уровне общегосударственном на сегодня отношения заморожены», — отметил дипломат.

Он обратил внимание, что и Россия, и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Мешков добавил, что при этом отношения на уровне гражданских обществ между странами сохраняются. Посол также обратил внимание на возобновление культурных связей и общих экономических проектов.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы французского внешнеполитического ведомства Стефана Сежурне о том, что республика не намерена отправлять свои войска на Украину. По ее словам, министру пора задуматься, как перестать сгорать со стыда после каждого высказывания президента страны Эммануэля Макрона.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.