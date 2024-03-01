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В Кремле анонсировали совещание Путина с членами Совбеза РФ

Песков: Путин 1 марта проведет совещание с членами Совета безопасности РФ

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин планирует провести совещание с членами Совета безопасности страны. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ожидается, что встреча состоится 1 марта. Как сказал представитель главы государства, мероприятие запланировано на середину дня.

29 февраля российский лидер выступил с посланием Федеральному собранию РФ. Мероприятие состоялось в Гостином Дворе в Москве, продлившись два часа и шесть минут.

При этом 80% послания Владимира Путина было посвящено социальной политике и мерам, которые государство принимает для улучшения качества жизни населения. Президент рассказал об инициативах властей в этой сфере и уточнил, что в ближайшие годы социальная политика в РФ будет строиться вокруг потребностей семей с детьми.

Позже выступление главы государства прокомментировал Дмитрий Песков. В частности, пресс-секретарь Кремля обратил внимание на его длительность. Он подчеркнул, что при составлении послания к парламенту никто не ориентируется на конкретное количество минут.

Ранее в Кремле рассказали, как составляется текст послания президента Федеральному собранию РФ.

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