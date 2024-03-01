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Додон рассказал о главной угрозе существованию Молдавии

Экс-президент Молдавии Додон: Санду является угрозой существования Молдавии

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал действующего главу государства Майю Санду угрозой существования страны, второй мандат Санду будет означать уничтожение страны. С таким заявлением он выступил в своем Telegram-канале.

«Майя Санду — это угроза существования Молдовы. Второй мандат Санду означает, что в конце ее срока страны уже не будет. Она ее уничтожит, чтобы после нее никого больше не было», — подчеркнул Додон.

В этой связи экс-президент республики призвал граждан Молдавии «объединиться, чтобы убрать этот режим, иначе не будет ни нас, ни Молдовы».

Первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов заявил, что Россия готова оказать Приднестровью поддержку, пропорциональную имеющимся вызовам.

Ранее в НАТО не увидели последствий в случае присоединения Приднестровья к России.

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