В НАТО не увидели последствий в случае присоединения Приднестровья к России

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что возможное обращение властей Приднестровья к России с просьбой о присоединении «ни на что не повлияло бы», поскольку непризнанную республику якобы уже контролирует Москва. Его слова приводит портал NewsMaker.

«Никакой разницы бы не было. Та же Россия контролирует [Приднестровье], там находятся российские войска. Стратегически ничего не изменится. Но это является формой дополнительного давления в контексте президентской кампании в Молдове, где президент Майя Санду будет бороться за новый мандат», — заявил Джоанэ.

По его словам, Россия делает все возможное, чтобы не допустить победы Санду на президентских выборах. Он назвал это формой «психологического и политического давления».

«Никаких последствий с военной или стратегической точек зрения не будет», — сказал Джоанэ.

До этого он пообещал, что альянс поддержит Молдавию, если Россия попытается включить в свой состав Приднестровье.

«Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию. Эта маленькая страна важна для нас», — заявил Джоанэ.

Ранее в Приднестровье обратились к мировому сообществу из-за действий Молдавии.