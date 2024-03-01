В Армении считают, что Азербайджан прилагает недостаточные усилия для достижения мира

Азербайджан не прилагает достаточных усилий для достижения мирного соглашения с Арменией, который основан на ранее утвержденных принципах. Об этом на Антальском дипломатическом форуме заявил вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян, передает ТАСС.

«К сожалению, мы не видели достаточных усилий со стороны Азербайджана», — сказал он.

Ранее сообщалось, что дипломаты Азербайджана и Армении считают необходимым продолжить работу по ключевым вопросам проекта двустороннего мирного договора.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не ждала от Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) военного вмешательства в армяно-азербайджанский конфликт, республика нуждалась лишь в политической позиции организации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что никто не гонит Армению из блока, однако если она хочет покинуть организацию, то это не разрушит ОДКБ.

Ранее в Госдуме отреагировали на заморозку Арменией членства в ОДКБ.