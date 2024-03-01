В Госдуме отреагировали на планы немецких офицеров ударить по Крымскому мосту

Россия потребует от бундестага расследовать обсуждение офицерами ФРГ удара по Крымскому мосту. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на ближайшем заседании Госдумы заслушают вопрос об обсуждении немецкими высокопоставленными офицерами нанесения ударов по Крымскому мосту, запись разговоров которых была опубликована.

По словам депутата, обнародованный факт записи разговора немецких офицеров обязывает руководство Германии разъяснить эту ситуацию.

Володин отметил, что Берлин должен ответить как минимум на четыре вопроса о том, какими решениями в ФРГ руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая планы ударов по территории России; понесут ли наказание за это и какое; знают ли о разговоре депутаты бундестага; понимает ли канцлер Германии Олаф Шольц, что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов.

До этого в СМИ появилась информация, что в день, когда Шольц заявлял, что НАТО не участвует и не будет участвовать в конфликте на Украине, высокопоставленные офицеры страны обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для властей ФРГ.

Ранее глава МИД Франции заверил, что Париж не отправит своих военных на Украину.