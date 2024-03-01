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Володин прокомментировал аудиозапись, где немцы планируют бомбить Крымский мост

Володин: ФРГ ответит на аудио, где немцы обсуждают подрыв Крымского моста

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя появившуюся информацию о немецких военных, которые обсуждали удар по Крымскому мосту, заявил, что обнародованный факт обязывает правительство Германии дать объяснения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения», — подчеркнул Володин.

По его словам, Берлину теперь необходимо будет объяснить, какими решениями руководствовались в армии Германии, обсуждая планы нанесения ударов по РФ, какое наказание за этим последует, знают ли в бундестаге о факте существования записи, где военные ФРГ говорят об ударах по России и понимает ли канцлер Германии Олаф Шольц последствия таких шагов.

Спикер Госдумы сообщил, что после возвращения депутатов из регионов госорган заслушает этот вопрос на заседании.

До этого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту.

Ранее в МИД РФ назвали целесообразным признание СБУ, ГУР и ВСУ террористами.

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