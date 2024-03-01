В Армении обсудили целесообразность присутствия пограничников РФ в аэропорту Еревана

В армянской правящей партии «Гражданский договор» обсудили целесообразность присутствия российских пограничников в аэропорту Еревана «Звартноц». Об этом заявил на брифинге секретарь парламентской фракции партии Артур Ованнисян, передает РИА Новости.

«Нас этот вопрос беспокоит, как и большую часть нашего общества. Этот вопрос в повестке нашей политической команды, ведутся обсуждения», — сказал Ованнисян.

Он добавил, что обеспокоенность общества касается не малого числа российских пограничников в ереванском аэропорту, а в принципе их присутствия.

Пограничное управление ФСБ РФ в Армении несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года.

27 февраля спикер парламента республики Ален Симонян заявил, что пограничники РФ должны покинуть столичную воздушную гавань, добавив, что страна сама защитит свои границы. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не получала от Еревана обращений по поводу вывода пограничников из аэропорта «Звартноц», а в подобных призывах в Москве видят недружественное поведение.

Ранее Пашинян пригрозил де-юре заморозить членство Армении в ОДКБ.