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Захарова прокомментировала запись с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ

Захарова призвала прессу ФРГ задать вопросы Бербок об ударе по Крымскому мосту

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Журналисты из ФРГ должны задать вопросы главе МИД Германии Анналене Бербок после появления информации о том, что высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали удары по Крымскому мосту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы», — написала Захарова.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту.

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия считает целесообразным признать на государственном уровне Службу безопасности Украины (СБУ), главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны и ВСУ террористическими организациями.

До этого Захарова заявила, что Великобритания и США исполняли роль наводчиков, снабжая Украину координатами целей, а британские спецслужбы руководили атаками по Черноморскому флоту России.

Ранее в МИД РФ отреагировали на заявление Пентагона о прямом столкновении России и НАТО.

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