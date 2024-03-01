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Литва запретила высадку пассажиров из поездов до Калининграда

В Литве запретили пассажирам поезда Москва — Калининград высадку в стране

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Илья Наймушин/РИА Новости

В Литве вступает в силу запрет россиянам-пассажирам поезда МоскваКалининград высадки в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

С марта 2020 года российские поезда ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны. Тем не менее на станциях «Кена» и «Кибартай» на территории Литвы осуществлялись технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров. Эти остановки все равно использовались россиянами для того, чтобы сойти с поезда.

Этот вариант был сравнительно дешевым способом въезда в Европейский союза и выезда обратно в Россию. Однако с 21 февраля кабмин Литвы принял решение запретить и эти высадки.

До этого в Кремле увидели в угрозах «нейтрализовать» Калининград повод для усиления мер безопасности.

Ранее в Кремле ответили на угрозу «нейтрализовать» Калининград.

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