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Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 организаций из РФ

В Японии заявили о введении против 12 физических лиц из России из-за СВО

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Eugene Hoshiko/AP

Япония ввела санкции против 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кабмин.

Уточняется, что санкции были введены из-за ситуации на Украине.

Ограничения введены, в частности, в отношении уполномоченной по правам ребенка в Калужской области Ирины Агеевой, ее коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой и уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Мансура Солтаева.

В санкционном списке также оказались председатель правительства Чечни Муслим Хучиев и командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев.

Ограничения также будут действовать против директора «Артека» Константина Федоренко, начштаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимира Коваленко и юриста Артема Усса.

Позже выяснилось, что среди организаций, которые попали в санкционные списки правительства Японии, указаны ФГУП «Атомфлот», а также концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Базальт», и Объединенная судостроительная корпорация.

До этого Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении российских компаний и граждан. Согласно документу, новые ограничения затронут цены на российскую нефть и экспорт некоторых товаров в Россию и Белоруссию через посредников, а также будут включать финансовые и экономические ограничения в отношении российских граждан и компаний.

Ранее турецкий политик заявил о неэффективности западных санкций против России.

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