Племянницу Ле Пен облили пивом на сельхозвыставке в Париже, вице-президента французской правой партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на France Press.

В соцсетях появилось короткое видео, на котором женщину облил пивом неизвестный. В окружении политика заявили, что нарушитель порядка был пьян и «хотел выделиться».

До этого родственница Марешаль, Марин Ле Пен назвала неосторожными слова президента страны Эммануэля Макрона по поводу возможности направления войск стран Запада на Украину.

27 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Позже глава организации Ouest-Est, политолог Никола Миркович после слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках западных стран на Украине заявил, что Наполеон также хотел отправить солдат в Россию, и напомнил нынешнему французскому лидеру, чем это закончилось.

Ранее в Кремле назвали опасными заявления Макрона об отправке войск на Украину.