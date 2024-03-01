Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Племянницу Ле Пен облили пивом в Париже

Племянницу Ле Пен Марион Марешаль облили пивом на сельхозвыставке в Париже

close
100%
Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Племянницу Ле Пен облили пивом на сельхозвыставке в Париже, вице-президента французской правой партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на France Press.

В соцсетях появилось короткое видео, на котором женщину облил пивом неизвестный. В окружении политика заявили, что нарушитель порядка был пьян и «хотел выделиться».

До этого родственница Марешаль, Марин Ле Пен назвала неосторожными слова президента страны Эммануэля Макрона по поводу возможности направления войск стран Запада на Украину.

27 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Позже глава организации Ouest-Est, политолог Никола Миркович после слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках западных стран на Украине заявил, что Наполеон также хотел отправить солдат в Россию, и напомнил нынешнему французскому лидеру, чем это закончилось.

Ранее в Кремле назвали опасными заявления Макрона об отправке войск на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами