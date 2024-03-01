В США пригрозили Ирану жестким ответом за помощь России

Администрация Соединенных Штатов и их союзники намерены принять быстрые и жесткие меры в случае значительного наращивания военно-технического сотрудничества России и Ирана. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет ТАСС.

В США заявили, что запуск спутника говорит об углублении военного сотрудничества между Ираном и Россией.

«Как мы неоднократно публично предупреждали, это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу», — сказал Миллер.

В Пентагоне добавили, что если Иран продаст России баллистические ракеты, то международное сообщество подготовит жесткий ответ.

До этого обозреватель издания Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что США не хотят искать компромисс в отношениях с Россией и Китаем, продолжая курс на глобальное доминирование в международной политике, однако военное сотрудничество Москвы и Тегерана может помешать планам Вашингтона.

Незадолго до этого, сенатор конгресса США Митч Макконнелл заявил, что союз России, Ирана и Китая является «осью зла» и представляет непосредственную угрозу Соединенным Штатам.

Ранее сообщалось, что США просят Иран прекратить поставки БПЛА России.