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В США пригрозили Ирану жестким ответом за помощь России

Миллер: США примут жесткие меры в случае значительного наращивания ВТС РФ и Ирана

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Администрация Соединенных Штатов и их союзники намерены принять быстрые и жесткие меры в случае значительного наращивания военно-технического сотрудничества России и Ирана. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет ТАСС.

В США заявили, что запуск спутника говорит об углублении военного сотрудничества между Ираном и Россией.

«Как мы неоднократно публично предупреждали, это партнерство вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу», — сказал Миллер.

В Пентагоне добавили, что если Иран продаст России баллистические ракеты, то международное сообщество подготовит жесткий ответ.

До этого обозреватель издания Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что США не хотят искать компромисс в отношениях с Россией и Китаем, продолжая курс на глобальное доминирование в международной политике, однако военное сотрудничество Москвы и Тегерана может помешать планам Вашингтона.

Незадолго до этого, сенатор конгресса США Митч Макконнелл заявил, что союз России, Ирана и Китая является «осью зла» и представляет непосредственную угрозу Соединенным Штатам.

Ранее сообщалось, что США просят Иран прекратить поставки БПЛА России.

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