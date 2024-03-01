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Трамп обвинил Байдена в завозе сумасшедших в страну

Трамп заявил, что Байден помогает попасть в США сбежавшим из тюрем и психбольниц

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Cheney Orr/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден помогает попасть в США сбежавшим из тюрем и психбольниц, проводя нынешнюю миграционную политику. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Он разрушает нашу страну <…>. Эти люди, которые приезжают в нашу страну, они из тюрем и сумасшедших домов, и они террористы», — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками в Техасе.

Экс-президент США заявил, что Байден стал худшим руководителем страны за всю ее историю.

Трамп прибыл на границу Соединенных Штатов и Мексики в сопровождении губернатора Техаса Грега Эбботта. Одновременно с Трампом на границу также прибыл президент Джо Байден, однако в отличие от своего предшественника его не встретили с почестями. Бывший и действующий президенты США на какой-то момент находились друг от друга всего в 500 метрах.

До этого шериф приграничного техасского округа Террелл Таддеус Кливленд обвинил президента Соединенных Штатов Джо Байдена в том, что он проводит политику открытых дверей на мексиканской границе.

Ранее Техас решил усилить границу с Мексикой в борьбе с мигрантами.

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