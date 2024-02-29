Посол по особым поручениям Армении подал в отставку

Посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян ушел в отставку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аккаунт дипломата в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В последнее время различия в наших взглядах на ряд фундаментальных внешнеполитических вопросов делают невозможным мое дальнейшее участие во внешнеполитическом фронте», — написал он.

Сообщается, что он подал в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что с 1996 года его страна была одинока в решении вопроса о принадлежности Карабаха. По его словам, армянские власти были вынуждены наложить вето на документ по упомянутой проблеме, представленный на Ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Лиссабоне.

23 февраля Пашинян заявил, что республика приостанавливает свое участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Ереван принял такое решение из-за невыполнения структурой своих обязательств перед армянской стороной.

Ранее Пашинян уточнил степень заморозки отношений с ОДКБ.