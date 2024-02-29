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В США оценили готовность России использовать ядерное оружие

Госдеп: США не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия

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Celal Gunes/Anadolu/Getty Images

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что в Соединенных Штатах не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, передает РИА Новости.

«У США нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», — сказал он.

Представитель Госдепа добавил, что Вашингтон продолжит тщательно следить за ситуацией.

До этого начальник Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Энтони Коттон заявил, что Российская Федерация является обладателем крупнейшего и наиболее разнообразного ядерного арсенала во всем мире.

Перед этим Коттон говорил, что Минобороны Соединенных Штатов хотело бы возвращения России к переговорам по стратегической стабильности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности.

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