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В Грузии думают над запретом пропаганды ЛГБТ*

Правящая партия Грузии инициирует законопроект против ЛГБТ-пропаганды

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Mamuka Mdinaradze/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Председатель парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что партия инициирует законопроект о борьбе с псевдолиберальными ценностями, включающими пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), передает ТАСС.

Мдинарадзе, ссылаясь на международные исследования, завил, что в ряде стран, где «активно распространяется псевдолиберальная идеология», примерно у 20% людей в возрасте с 18 до 25 лет нетрадиционная сексуальная ориентация.

«Парламентское большинство считает, что должно активно противостоять этой пропаганде и использовать законодательные механизмы», — добавил он.

До этого Мдинарадзе заявил, что члены его партии больше не будут называть Саломе Зурабишвили президентом, полностью игнорируя ее статус.

В ноябре Зурабишвили предположила, что Грузия, Молдавия и Украина войдут в Евросоюз одновременно, как трио.

Ранее в Армении прокомментировали возможный визит Зеленского в Ереван.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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