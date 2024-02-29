Шеф Пентагона Остин не скрывал свою госпитализацию от Белого дома

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не обращался к подчиненным с требованием держать обстоятельства своей госпитализации в тайне от Белого дома и президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Остин вернулся на рабочее место после госпитализации 15 февраля. После этого от главы Пентагона потребовали объясниться в комитете по делам вооруженных сил конгресса США, почему он несколько дней держал в неведении о госпитализации и онкологическом заболевании Белый дом и президента.

«Я никогда никому не говорил не сообщать президенту, Белому дому или кому-либо еще о моей госпитализации», – пояснил Остин конгрессменам.

Министр обороны отметил, что берет на себя ответственность за ситуацию, и уже принес извинения президенту Байдену.

12 февраля главу Пентагона, у которого ранее диагностировали рак простаты, госпитализировали из-за неотложных проблем с мочевым пузырем. Во время нахождения Остина в госпитале его обязанности взяла на себя заместитель главы Пентагона Кэтлин Хиггс.

До этого глава Пентагона оценил возможность ухода в отставку из-за болезни.

Ранее Рогозин сравнил темнокожего главу Пентагона с обезьяной.