Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Шеф Пентагона Остин не скрывал свою госпитализацию от Белого дома

Остин заявил, что не требовал держать госпитализацию в тайне от Белого дома

close
100%
Leah Millis/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не обращался к подчиненным с требованием держать обстоятельства своей госпитализации в тайне от Белого дома и президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Остин вернулся на рабочее место после госпитализации 15 февраля. После этого от главы Пентагона потребовали объясниться в комитете по делам вооруженных сил конгресса США, почему он несколько дней держал в неведении о госпитализации и онкологическом заболевании Белый дом и президента.

«Я никогда никому не говорил не сообщать президенту, Белому дому или кому-либо еще о моей госпитализации», – пояснил Остин конгрессменам.

Министр обороны отметил, что берет на себя ответственность за ситуацию, и уже принес извинения президенту Байдену.

12 февраля главу Пентагона, у которого ранее диагностировали рак простаты, госпитализировали из-за неотложных проблем с мочевым пузырем. Во время нахождения Остина в госпитале его обязанности взяла на себя заместитель главы Пентагона Кэтлин Хиггс.

До этого глава Пентагона оценил возможность ухода в отставку из-за болезни.

Ранее Рогозин сравнил темнокожего главу Пентагона с обезьяной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами