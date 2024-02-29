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Главу минобороны Германии обвинили в замалчивании инцидента в Красном море

Bild: главу минобороны обвинили замалчивании попытки сбить дрон США

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Sina Schuldt/Global Look Press

Немецкие парламентарии в бундестаге обвинили главу минобороны Германии Бориса Писториуса в сокрытии инцидента с огнем по американскому беспилотнику с немецкого фрегата «Гессен». Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Эксперты по обороне в бундестаге считают, что их не проинформировали надлежащим образом (об инциденте. – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что фрегат ФРГ «Гессен» по ошибке атаковал дрон страны-союзницы по НАТО США в Красном море. Дрон MQ-9 передвигался без транспондера для идентификации «свой-чужой», кроме того, о его передвижении не были уведомлены представители стран-союзниц США. Инцидент произошел после того, как немецкий фрегат впервые с начала операции в Красном море отразил атаку хуситов и сбил два беспилотника этой группировки.

В ночь на 12 января 2024 года США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене. Президент США Джо Байден назвал этот шаг прямым ответом на атаки хуситов на иностранные суда.

Ранее немецкий фрегат впервые отразил атаку хуситов в Красном море.

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