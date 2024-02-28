Немецкий фрегат впервые отразил атаку хуситов в Красном море

Германский фрегат, который был направлен в Красное море в рамках морской миссии Евросоюза по защите судоходства, впервые отразил атаку хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает агентство DPA в социальной сети X (бывший Twitter), ссылаясь на неназванные источники.

Этот корабль военно-морских сил ФРГ обладает средствами радиолокационной разведки, способные одновременно обнаруживать 1000 целей, зенитные ракеты, а также оснащен ударными вертолетами.

Ранее движение «Ансар Аллах», которое контролирует западное побережье Йемена и Баб-эль-Мандебский пролив, объявило о запрете судам и кораблям Британии и Соединенных Штатов проход по Красному морю.

Также объявленный хуситами запрет касается зарегистрированных в Израиле и связанных с еврейским государством судов.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) еще остается наступательный потенциал после ряда ударов США и Британии по позициям хуситов.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.