МИД Казахстана отреагировал на приостановку участия Армении в ОДКБ

Вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко отреагировал на прозвучавшие заявления Армении о приостановке участия страны в ОДКБ. Его цитирует издание NUR.KZ.

Василенко подчеркнул, что каких-либо юридических действий Арменией не предпринималось.

«То есть де-юре Армения не приостанавливает свое членство в ОДКБ», — сказал политик, заметив, что организация продолжит действовать, даже если какая-то из стран приостановит свое участие.

Вице-министр отметил, что Казахстан работает над укреплением организации, которая, по его мнению, важна для обеспечения безопасности в мире.

«ОДКБ играла, играет, и будет играть важную роль для Республики Казахстан», — заключил Василенко.

Накануне спикер парламента Армении Ален Симонян заверил, что Ереван не меняет внешнеполитический вектор, у страны также нет решений о выходе из состава ОДКБ, хотя это возможно.

Ранее Пашинян уточнил степень заморозки отношений с ОДКБ.