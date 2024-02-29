Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии

Венгрия выступает против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, так как ее решения и высказывания лишь ухудшают положение дел в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

По словам Сийярто, из-за действий и слов нынешнего председателя Еврокомиссии безопасность и экономические показатели Евросоюза только ухудшились. Поэтому Венгрия выступает за то, чтобы по окончании срока действия ее мандата она более не делала никаких заявлений от имени Евросоюза и «не принимала никаких решений о ситуации в Европе — ни в области внешней политики, ни в области экономики или безопасности».

Заявление было сделано на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим коллегой из Чада Махаматом Салехом Аннадифом.

Выборы в Европарламент состоятся в июне 2024 года, после чего состав Еврокомиссии должен измениться. Считается, что фон дер Ляйен желала бы остаться на своем посту еще на один срок, ее кандидатуру может поддержать Европейская народная партия, в настоящий момент имеющая в Европарламенте большинство.

28 февраля фон дер Ляйен оценила угрозу войны для Евросоюза.

В тот же день глава Еврокомиссии призвала тратить прибыль с активов РФ на технику ВСУ.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал фон дер Ляйен за слова о солидарности ЕС с Израилем.