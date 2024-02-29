Лавров заявил о серьезности операции Израиля на Западном берегу Иордана

Военная операция израильской армии на Западном берегу реки Иордан — не менее серьезная и жестокая, чем в секторе Газа. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с представителями палестинских политических сил. Текст заявления приводится на сайте МИД РФ.

«Военная операция на Западном берегу реки Иордан становится не менее серьезной и жестокой, чем в Газе», — сказал он.

По словам Лаврова, ситуация в Газе обусловлена попытками Соединенных Штатов монополизировать посреднические усилия.

Во многом это стало результатом застоя в процессе ближневосточного урегулирования, обусловленного попытками Соединенных Штатов монополизировать посреднические усилия, остановить работу «квартета» международных посредников (США, Россия, Европейский союз, ООН) и продвигать политику, которую они считают нужной для себя», — добавил министр.

До этого Лавров заявлял о необходимости расследовать обвинения Израиля в адрес БАПОР

Ранее БАПОР лишилось половины бюджета из-за обвинений в сотрудничестве с ХАМАС.