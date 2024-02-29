Восемь стран ЕС лоббируют разработку новых санкций из-за смерти Навального*

Восемь европейских стран прилагают дипломатические усилия для разработки Евросоюзом новых санкций, направленных против российских чиновников из-за смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает Politico.

Письмо, отправленное 28 февраля главному дипломату ЕС Джозепу Боррелю, подписали министры иностранных дел Чехии, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции, а также Латвии, Литвы и Эстонии. По информации издания, еще четыре страны Евросоюза поддержали идею, но отказались подписывать документ.

Авторы письма заявляют, что «смерть Навального является еще одним признаком ускорения и систематических репрессий в России» и в связи с этим предлагают внести в санкционные списки «лиц из репрессивного государственного аппарата России».

26 февраля Австралия ввела санкции против семи сотрудников ФСИН из-за Навального.

23 февраля США ввели санкции против начальника колонии, где умер Навальный.

Ранее в ЕС призвали расследовать смерть Навального на международном уровне.