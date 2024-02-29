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Раскрыт секрет «флага Украины» на значке у слушавшего послание Путина

Похожий на флаг Украины значок у слушавшего послание Путина оказался флагом ХМАО

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Wikimedia Commons

Значок, чья расцветка напоминала флаг Украины у слушателя послания президента Владимира Путина, оказался флагом Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает RTVI.

Носил значок депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа Борис Хохряков. Флаг Югры имеет сине-зеленую расцветку. Из-за освещения во время послания флаг получился на видео более ярким, и зеленый цвет издали стал похож на желтый.

Ранее пользователи социальных сетей приняли значок у депутата за украинский флаг.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходило в Гостином Дворе 29 февраля. Трансляцию обращения также можно было посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров. Послание российского президента побило рекорд по продолжительности подобного рода мероприятий. Отмечается, что оно длилось свыше двух часов.

Ранее Путин заявил, что настало время России.

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