В Госдуме назвали сроки представления планов реализации послания Путина

Депутаты Госдумы представят предложения по реализации послания президента РФ Владимира Путина до 6 марта. Соответствующий план будет утвержден позже, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, чьи слова приводит ТАСС.

«Рабочая группа уже приступила к работе над предложениями по законодательному обеспечению реализации послания президента Российской Федерации. До 6 марта мы также ждем предложений от фракций, комитетов и комиссий», – сказал Жуков.

29 февраля Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. Мероприятие продлилось два часа и шесть минут. Самое продолжительное до сих пор выступление с посланием Госдуме и Совету Федерации было в 2018 году — 1 час 55 минут.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал, что внешнеполитическая часть послания Путина Федеральному собранию не понравится странам Запада.

Ранее в Кремле заявили о двух ипостасях Путина при оглашении послания парламенту.