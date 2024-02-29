Путин рассказал о последствиях, которые ждут возможных интервентов

Президент России Владимир Путин предупредил возможных интервентов о трагических последствиях таких шагов. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному собранию.

Путин сказал, что в России помнят, как сложилась судьба тех, кто когда-то направлял свои контингенты на территорию нашей страны.

«Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными», — уточнил глава государства.

29 февраля Путин назвал бредом заявления о «планах» России напасть на Европу.

Кроме того, в послании Федеральному собранию он заявил, что без суверенной и сильной России прочный миропорядок невозможен.

Говоря об экономике, президент России выразил уверенность, что доля стран БРИКС к 2028 году вырастет до 36,6%.

«Никуда от этого не деться. Это объективная реальность. Так и будет. Чего бы ни происходило, в том числе даже и на Украине», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что Россия за шесть лет должна снизить долю импорта.