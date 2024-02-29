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Путин объявил о запуске новых национальных проектов

Путин объявил о запуске в России четырех новых национальных проектов

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Максим Блинов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о запуске четырех новых национальных проектов.

Проекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь России» будут направлены на улучшение качества жизни. В частности, «Семья» — на поддержку жизни семей с детьми и рождаемости.

Инициатива «Продолжительная и активная жизнь» должна до 2030 года помочь росту продолжительности жизни, а «Молодежь России» сосредоточится на поддержке молодых россиян.

Нацпроект «Кадры» призван помочь в профессиональном развитии россиян, их обучении и подготовке.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее в Кремле заявили о двух ипостасях Путина при оглашении послания парламенту.

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