Путин призвал увеличить вложения в науку

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал более чем в два раза увеличить государственные и частные капиталовложения в научные исследования и разработки.

По словам российского лидера, доля таких вложений должна достигнуть 2% ВВП к 2030 году, что позволит РФ войти в число ведущих научных держав мира.

Путин подчеркнул, что Россия должна создавать глобально конкурентные разработки, в том числе в космической и атомной сферах. Кроме того, президент указал на потребность добиться технологического суверенитета в сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее в Кремле заявили о двух ипостасях Путина при оглашении послания парламенту.