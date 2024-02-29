Путин заявил о побитом в РФ рекорде советского периода по строительству жилья

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в 2023 году в России возвели свыше 110 млн кв. метров жилья.

«Это в 1,5 раза больше самого высокого советского показателя, который был достигнут в 1987 году — тогда было построено 72,8 миллиона квадратных метров», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что жилищный фонд в РФ должен системно обновляться и строящееся в России жилье должно становиться более доступным для россиян.

По словам Путина, за последние шесть лет миллионы семей в РФ смогли улучшить свои жилищные условия, и более 900 тысяч из них сделали это с помощью программы семейной ипотеки.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Трансляцию обращения можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет.

Ранее в Кремле заявили о двух ипостасях Путина при оглашении послания парламенту.