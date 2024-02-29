Путин заявил о запуске нового нацпроекта

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о запуске нового национального проекта «Семья».

Он отметил, что регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, получат помощь от государства в размере не менее 75 млрд рублей.

По его словам, доступность социальных контрактов будет расширена, на это потребуется дополнительно около 100 млрд рублей. Путин добавил, что эти средства уже предусмотрены.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе.

Как объяснил сам глава государства, послание с учетом внутриполитического календаря будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Ожидается, что оно будет включать темы социально-экономического развития РФ, военной операции, вопросы безопасности и суверенитета.

В прошлый раз российский президент оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Как правило, глава российского государства обращается с посланием к парламенту каждый год.

Ранее Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей.